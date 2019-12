Sfregio alla Madonna di Montevergine | rubato il tesoro nel Santuario

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Delle parure in oro e in pietra sono state rubate dal Museo Abbaziale deldi, a Mercogliano, in provincia di Avellino. I ladri hanno danneggiato il piano di appoggio della teca murale e hanno portato via i gioielli. Indagini in corso dei Carabinieri di Avellino: si ipotizza un furto su commissione destinato al mercato nero del collezionismo.

