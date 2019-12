Settimana Ventura | dopo Al Bano SuperSimo ospita Bruno Vespa e Anna Falchi | Anteprima

Al Bano si racconta a Settimana Ventura e svela alcuni segreti sul suo passato : Dopo la morte della mamma Jolanda, avvenuta circa cinque giorni fa, Al Bano si è raccontato in una intervista a tu per tu con Simona Ventura durante la scorsa puntata di Settimana Ventura, in onda dalle 12 su Rai2. Al Bano ha raccontato della sua gavetta e di come abbia fatto i lavori più umili per mantenersi quando si è trasferito a Milano nei lontani anni ’60. Dal cameriere all’imbianchino, fino al rifiuto di spacciare droga: ...

Simona Ventura : ascolti record con Al Bano per Settimana Ventura : Settimana Ventura, ascolti 15 dicembre: è record stagionale per Simona Ventura con Al Bano È andata in onda ieri, domenica 15 dicembre, alle 12 su Rai 2 una nuova puntata di Settimana Ventura, lo show di Simona Ventura che ieri ha totalizzato i seguenti ascolti: 731 mila telespettatori e il 5.8% di share. Si tratta del record stagionale per Simona Ventura, ovvero il dato più alto da quando va in onda (sia con il vecchio titolo “La ...

Al Bano ospite a Settimana Ventura rivela : “Mia madre era innamorata di Romina” : A pochi giorni dalla scomparsa di mamma Jolanda, Al Bano Carrisi è ritornato in televisione. ospite da Simona Ventura, il cantante di Cellino San Marco si è raccontato in una toccante intervista. Al Bano Carrisi torna in tv dopo la morte di mamma Jolanda Durante la puntata di Settimana Ventura, andata in onda domenica 16 dicembre, Al Bano Carrisi è tornato per la prima volta in televisione dopo la scomparsa della sua amata mamma Jolanda. ...

Al Bano a Settimana Ventura : “Romina Power e Loredana Lecciso sono due donne belle e intelligenti” : Ospite a “Settimana Ventura”, Al Bano si racconta a cuore aperto. Questa mattina, Al Bano è stato ospite a “Settimana Ventura”, il programma di approfondimento calcistico condotto da Simona Ventura su Raidue. Il cantante di Cellino San Marco, che soli pochi giorni fa ha perso la madre Jolanda, ha parlato del rapporto con le ex […] L'articolo Al Bano a Settimana Ventura: “Romina Power e Loredana Lecciso sono ...

Al Bano Carrisi a Settimana Ventura : Simona commette una gaffe : Al Bano Carrisi ospite a Settimana Ventura, la gaffe di Simona: “Quale Al Bano?” Oggi, 15 dicembre, Al Bano è stato ospite a Settimana Ventura, il programma presentato da Simona Ventura e proprio quest’ultima è stata la protagonista di una divertente gaffe. Al Bano Carrisi ha parlato dei suoi inizi di carriera ed è stato intervistato, a questo proposito, un suo vecchio amico che ha scherzato sulla fede calcistica del ...

Oroscopo Mauro Perfetti a Settimana Ventura : previsioni 16-22 dicembre : Oroscopo della Settimana prossima di Mauro Perfetti, 16-22 dicembre Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Mauro Perfetti a Settimana Ventura su Rai2. Con le sue previsioni dal 16 al 22 dicembre l’astrologo ha svelato la classifica dei dodici segni dello zodiaco partendo dai segni in fascia ‘retrocessione’ (gli ultimi posti, insomma) che sono i seguenti: Pesci, Ariete, Sagittario e Toro. Secondo l’astrologo di Rai2 ...

Settimana Ventura ascolti : Simona ospita Al Bano dopo il lutto : Simona Ventura intervista Al Bano dopo la morte della mamma Jolanda. Anticipazioni Settimana Ventura puntata del 15 dicembre Ha scelto il programma domenicale di Simona Ventura per tornare sulla scena dopo la morte della madre Jolanda: Al Bano domani, 15 dicembre 2019, sarà infatti ospite a Settimana Ventura, che come ogni domenica farà compagnia ai telespettatori della seconda rete della Rai per circa un’ora, a partire dalle 11.50, dopo ...

Simona Ventura - ascolti di ieri : sale lo share di Settimana Ventura : Settimana Ventura, ascolti domenica 8 dicembre: Simona Ventura cresce di un punto E’ andata in onda ieri, domenica 8 dicembre, una nuova puntata di Settimana Ventura, lo show del mezzogiorno domenicale di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Il programma ieri ha totalizzato i seguenti ascolti: 475 mila telespettatori e il 4,08% di share. Il programma, fortemente voluto dal direttore della seconda rete Rai, dunque, risale al 4% con una ...

Oroscopo della Settimana Mauro Perfetti 9-15 dicembre dalla Ventura : Oroscopo settimanale dal 9 al 15 dicembre 2019 di Mauro Perfetti: classifica e previsioni a settimana Ventura Come ogni domenica anche oggi, 8 dicembre, festa dell’Immacolata, Mauro Perfetti a settimana Ventura ha svelato le sue previsioni dell’Oroscopo della settimana prossima con la classifica dei segni. L’Oroscopo di Mauro Perfetti della settimana da lunedì 9 a domenica 15 dicembre 2019 vede in zona ...

Settimana Ventura : Simona fa una gaffe con un ragazzo de Il Collegio : Simona Ventura commette una gaffe con un ragazzo de Il Collegio a Settimana Ventura E’ andata in onda oggi, domenica 8 dicembre 2019, una nuova puntata di Settimana Ventura, con la conduzione di Simona Ventura, sempre a mezzogiorno su Rai2, che tra gli ospiti ha avuto Patrizia Pellegrino, Gigi D’Alessio (in collegamento) e alcuni ragazzi e un professore de Il Collegio. E proprio con George Ciupilan de Il Collegio Simona Ventura ha ...

Simona Ventura - ascolti di ieri : nuovo calo per Settimana Ventura : Settimana Ventura, ascolti puntata di ieri (domenica 1 dicembre): Simona Ventura crolla di nuovo E’ andata in onda ieri, domenica 1 dicembre, una nuova puntata di Settimana Ventura, il programma del mezzogiorno di Rai2 condotto da Simona Ventura. Gli ascolti del programma sono stati a dir poco disastrosi: solo 430 mila telespettatori e il 3,38% di share, ovvero un punto in meno rispetto a Settimana scorsa e in linea con gli ascolti ...

Settimana Ventura - arriva Paola Perego. La decisione di Simona Ventura : Simona Ventura, anticipazioni Settimana Ventura puntata di domenica 1 dicembre: ospite Paola Perego Nuova puntata di Settimana Ventura domenica 1° dicembre, come sempre a partire dalle 11.55 su Rai1. Sarà la seconda puntata del programma condotto da Simona Ventura, quella di domani, ad andare in onda con il nuovo titolo: la trasmissione, lo ricordiamo, fino a qualche Settimana fa si chiamava infatti La Domenica Ventura ma, visti gli ascolti ...

Ascolti Simona Ventura - auditel di ieri : com’è partita Settimana Ventura : Settimana Ventura: gli Ascolti di Simona Ventura dopo l’addio de La Domenica Ventura E’ partito ieri, domenica 24 novembre, Settimana Ventura, il “nuovo” programma del mezzogiorno domenicale di Rai2 condotto da Simona Ventura, che ci riprova dopo La Domenica Ventura. Quest’ultimo, infatti, ha cambiato titolo in corsa in Settimana Ventura, discostandosi quindi dall’aspetto calcistico in toto e parlando un ...

Ascolti TV | Domenica 24 novembre 2019. Pezzi Unici (20.2%) doppia La Caccia – Monteperdido (10.1%). Fazio 9.4%-8.2% - Le Iene 12.5%. Settimana Ventura 4.4% : Sergio Castellitto e Giorgio Panariello Su Rai1 Pezzi Unici ha conquistato 4.614.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale 5 La Caccia – Monteperdido ha raccolto davanti al video 2.250.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.369.000 spettatori (9.4%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.2% con 1.617.000 spettatori. Su Italia 1 Le Iene Show ha ...