Serie B | il Benevento ‘vede’ il titolo d’inverno Pordenone al secondo posto | Frosinone

(Di martedì 17 dicembre 2019) I risultati della sedicesima giornata diB. Ilnon si ferma., ilin scia. ROMA – I risultati della sedicesima giornata diB. Quarta vittoria consecutiva per ilche vince a Livorno e ipoteca ildi campione d’inverno. Manca un solo punto ai sanniti per avere la certezza di questo riconoscimento. Continua a sognare il. I neroverdi vincono a Cosenza e salgono alsolitario visto il k.o. del Cittadella ad Ascoli. Ilè terzo con Entella in scia. Male Crotone, Chievo e Perugia che perdono rispettivamente contro Salernitana, Juve Stabia e Cremonese. K.o. anche l’Empoli. Nelle parti basse della classifica da segnalare il pareggio tra Spezia e Venezia con una graduatoria che continua ad essere sempre più corta. fonte foto https://www.facebook.com/1928/...

