Serie A | la Lazio vince nel recupero a Cagliari Scontri tra le due tifoserie prima della

(Di lunedì 16 dicembre 2019)A,1-2: all’ultimo respiro i biancocelesti trovano la retevittoria con il solito Caicedo. Sardi beffati. ROMA –A,1-2. Partita ‘pazza’ alla Sardegna Arena. Con due reti in pienofirmate da Luis Alberto e Caicedo i biancocelesti hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Simeone. Una vittoria fondamentale in chiave quarto posto per gli uomini di Inzaghi che si avvicinano anche alle prime due in classifica.: risultato, marcatori e tabellino1-2 Marcatori: 8′ Simeone (S), 90’+3 Luis Alberto (L), 90’+8 Caicedo (L)(4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini (80′ Cigarini), Ionita (83′ Faragò); Nainggolan (90’+4 Deiola); Joao Pedro, Simeone. All. Maran(3-5-2): Strakosha; ...

