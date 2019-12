Segno fortunato della settimana | Sagittario

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Anche questavedremo qualezodiacale sarà il più. Ladal 16 al 22 dicembre 2019 sarà ricca di novità per unin particolare:. AMORE ★★★★★ Venere in forma come non capitava di mesi. Per i single potrebbe esserci un importante “incontro al vischio”, mentre chi è in coppia scoprirà un inaspettato bisogno di famiglia. Queste feste saranno tutte all’insegna dell’affetto, tra nuovi e storici legami. LAVORO ★★★★★ Mercurio in congiunzione sarà forse la sorpresa più bella di questa. Una nuova energia, unita alla serenità del vostro cielo astrale, sul lavoro tirerà fuori le vostre doti più ambiziose. SALUTE ★★★★ Neanche la fortuna di questavi risparmierà i malannistagione. Attenzione a non farvi rovinare questi giorni super con una brutta influenza. Il consiglio è creativo: provate ...

fraalfa : @Torrenapoli1 Beh, un buon segno. Un inizio fortunato per Gattuso. Avrà più tempo per applicare le sue idee. - RobertoGranai : Fortunato di quale segno sei ? io sono Gemelli ciao Bob - fareman5 : “L’anno che sta per iniziare sarà un anno fortunato per il tuo segno”. Sempre io. -