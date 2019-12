Se le Sardine vanno in piazza come trovano lavoro? Greta | chi? Dici ' Gre' e penso a

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Giù le mani da Checco Zalone, è un fenomeno. Non è razzista, vuole solo far ridere e ci riesce. Le? Fossi giovane non andrei a manifestare”. Massimo Boldi, intervistato da Libero, dice la sua sul cinema e sulla politica.Sulla polemica inerente la canzone “L’Immigrato”, colonna sonora del nuovo film di Checco Zalone accusata di razzismo, Boldi spiega: “film italiani è più facile vincere facendo ridere. E questo grazie anche alla generazione dei nuovi comici, molto bravi ... Checco Zalone?che quel video sia stato un ottimo veicolo di promozione pubblicitaria. Anche da questo punto di vista Zalone è geniale. Se la canzone “Immigrato” mi sembra razzista? Ma stiamo scherzando, assolutamente no. Giù le mani da Checco, è un fenomeno. Vuole solo far ridere e ci ...

