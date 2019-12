Scontro su cannabis light | De Petris LeU sfida il centrodestra | «Facciamo il test

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) «Ho trovato molto fastidiose le polemiche ideologiche del tutto false e le falsità dette in quest’Aula» sulla norma che riguardava la canapa. «Potremmo anche fare una bellaun bel. Fate le vacanze tutti tranquilli e poi alla ripresa vediamo chi si sottopone alantidroga e chi no». Sono le parole conclusive dell’intervento di Loredana De(Leu) in Aula, dirette ai senatori delmentre è iniziata la discussione sulla questione di fiducia sulla manovra. Dereplica alla loro esultanza per lo stralcio dalla legge di bilancio dalla norma per la legalizzazione dellaleggera. Mentre la collega parla, la senatrice Paola Nugnes, ex Movimento 5 Stelle e oggi anche lei Gruppo Misto LeU, mima il gesto della ‘sniffata’ di cocaina. «Tutti in infermeria a fare il!», rilancia il senatore romano della Lega ...

