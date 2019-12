Sciame sismico | il sindaco di Montesarchio chiude le scuole anche per la giornata di

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCon un post su facebook, che riportiamo di seguito, il primo cittadino di, Franco Damiano ha ufficializzato la chiusura delleper ladi domani. Intanto, dopo alcune verifiche, non sono segnalati danni strutturali: “Si comunica che in data odierna sono state effettuate dai nostri tecnici le verifiche statiche delledi nostra competenza e da tali verifiche non sono emersi danni. Stante altresì il perdurare delloancora in atto si comunica a tutti i concittadini la chiusura delledi ogni ordine e grado e degli uffici pubblici dinelladi martedì 17 dicembre”. L'articolo, ildileper ladi domani proviene da Anteprima24.it.

Ilsaggiopetty : RT @eravamoindiani: Tutto bene laggiù? ????? La scossa più forte, di magnitudo 3.8, è stata registrata alle 11:36, ed è stata avvertita anch… - infoitinterno : Sciame sismico nel Sannio e in Irpinia. Avvertito all'alba terremoto dell'Albania - violet6femme : RT @eravamoindiani: Tutto bene laggiù? ????? La scossa più forte, di magnitudo 3.8, è stata registrata alle 11:36, ed è stata avvertita anch… -