Sciame sismico a Benevento | nuova forte scossa di terremoto avvertita in Campania | scuole

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Unadiè statain provincia di, in, alle 11:36: è un evento che fa parte di unoin atto dalle 09:06 di questa mattina. Secondo la stima dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 3.8, con ipocentro a 10 km di profondità. Laè stataanche in Irpinia. Ad Avellino: gli alunni vengono portati presso i punti di raccolta. “Ho convocato in maniera urgente la riunione del centro operativo comunale ed ho sentito il capo della protezione civile regionale e quello nazionale con i quali ho concordato la linea di chiusura immediata died uffici pubblici. L’indicazione che diamo ora è che ognuno faccia verifiche puntuali negli edifici di propria competenza“: lo ha dichiarato il sindaco di, Clemente Mastella, a margine della riunione del Coc (Centro operativo ...

