Sci di fondo | Coppa del Mondo Planica 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Si disputerà nel weekend venturo la tappa dideldi sci diche porta dritta in Slovenia, a. Sarà unsettimana tutto all’insegna della velocità, perché si disputeranno il sabato le gare sprint al maschile e al femminile, mentre la domenica vedremo sempre le sprint, ma a squadre. Nel 2016, la terra famosa per il suo trampolino dal quale spesso e volentieri si battono record mondiali di salto con gli sci vide Federico Pellegrino dominatore assoluto della scena, prima da solo e poi con Dietmar Noeckler. Stesso scenario, ma in quota svedese, per il femminile, che fu terreno di conquista di Stina Nilsson prima nella prova sprint individuale e poi in quella di coppia con Ida Ingemarsdotter. Per i colori azzurri ci sarà l’obiettivo di riscattare le prestazioni di Davos, che non hanno esattamente regalato soddisfazioni. Entrambe le competizioni del...

LinkaTv : E' iniziato Sci di Fondo: Coppa del Mondo su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: - DanieleRaponi : #Salvadori ???? 46º #Zelger ???? 50º #Fanton ???? 66º #Romano ???? 74º #Krueger ???? vince la 15 km m tl #Davos Coppa del Mon… - LinkaTv : E' iniziato Sci di Fondo: Coppa del Mondo su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -