Sci alpino | Marta Bassino | “Anche a Courchevel posso stare con le migliori”

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Non si ferma mai la Coppa del Mondo di scial femminile. Dopo la trasferta elvetica di St. Moritz nel week-end, ci si sposta subito verso la Francia: domani in programma infatti uno slalom gigante a. Otto italiane al via, con un terzetto di assi all’attacco: Federica Brignone, Sofia Goggia e. Quest’ultima si è imposta proprio nella specialità a Killington e vuole ripetersi. Le sue parole alla vigilia alla FISI: “Sono molto motivata la gara di Killington mi ha regalato tanta sicurezza nei miei mezzi e nello scorso fine settimana a St. Moritz ho avuto buone sensazioni. Anche quicon le migliori e puntare ad un bel piazzamento”. A parlare è stato anche il direttore tecnico Gianluca Rulfi: “La pista rischia di spaccarsi, il problema è che non fa freddo, gli addetti l’hanno bagnata nei giorni scorsi ma non sono ...

