Sci alpino | i promossi e rimandati della settimana | Goggia | Pinturault e Vlhova sugli

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È tempo di mettere in archivio il fineCoppa del Mondo di sci2019-2020. Gli uomini hanno vissuto un weekend dimezzato per colpa del forte vento e in Val d’Isere hanno potuto disputare solamente lo slalom di ieri. Il Circo Bianco al femminile, invece, era di scena a Sankt Moritz, dove abbiamo assistito alle vittorie di Sofianel SuperG e Petranel Parallelo. Andiamo, quindi, a fare un bilancio di quello che abbiamo visto in questi due giorni.Alexis: due manche stellari nello slalom di ieri. Il francese ha dominato sulla pista di casa e ha fatto capire a tutti che quest’anno per la Coppa del Mondo c’è anche lui, eccome. In Val d’Isere non ha sbagliato nulla, ha spinto dal primo all’ultimo metro e ha concluso con un vantaggio clamoroso su tutti. Sofia: vince il supergigante di Sankt Moritz con ...

_Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - Fisiofficial : STEFANO GROSS DA FAVOLA IN VAL D'ISERE! ITALIA DI NUOVO SUL PODIO IN UNA GARA DI SLALOM ????… - Evangelisti_74 : RT @Gazzetta_it: #sci Val d’Isere, Gross da applausi riporta lo slalom azzurro sul podio: terzo -