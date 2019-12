Sci alpino | i precedenti delle azzurre nel gigante di Courchevel | un solo podio con

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La Coppa del Mondo di sci2019-2020 è pronta per la tappa sulle nevi francesi di, località nel dipartimento francese della Savoia, nella valle della Tarantasia. In questa celebre cittadina dal 2010 si disputano gare del Circo Bianco al femminile, ma per i colori italiani le soddisfazioni sono state ben poche. In questo lasso di tempo, infatti, tra giganti e slalom, le nostre portacolori non hanno mai centrato il gradino più alto del, con due soli piazzamenti di rilievo con Manuela Moelgg e Irene Curtoni. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti igare disputate a. Nella scorsa stagione si disputarono due gare sulla Emile Allais. Doppietta per Mikaela Shiffrin che vinse ildavanti a Viktoria Rebensburg e Tessa Worley, mentre nello slalom la statunitense chiuse davanti a Petra Vlhova e Frida Hansdotter. Bisogna ...

