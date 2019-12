Sci alpino | Coppa Europa 2019 | Tommaso Sala domina lo slalom della Val di Fassa | out

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Uno splendidosi aggiudica loVal di(Italia) valevole per ladi sci-2020. Sotto la luce dei riflettori (la seconda manche ha preso il via alle ore 18.15) il milanese classe 1995 hato la scena, chiudendo in vetta la prima discesa con il tempo di 54.04, quindi gestendo nel migliore dei modi la seconda in 53.27 per un tempo complessivo di 1:47.31. Alle sue spalle, a 54 centesimi, il norvegese Jonathan Nordbotten, mentre è terzo il suo connazionale Atle Lie McGrath a 1.39. Quarta posizione per l’austriaco Fabio Gstrein a pari merito con il russo Alexander Khoroshilov a 1.62. Sesta posizione per il croato Elias Kolega a 1.67, settima per l’austriaco Mathias Graf a 1.71, ottava e nona per i norvegesi Timon Haugan a 1.90 e Bjoern Brudevoll a 1.91. Decimo, infine, il francese Robin Buffet a 2.12, mentre delude Stefano ...

