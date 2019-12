Sci alpino | Coppa del Mondo Val Gardena 2019 | tredici azzurri a caccia del podio sulla

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Si torna a parlare di velocità per ladeldi scial maschile. Ci si sposta verso il Bel Paese, prima delle festività natalizie, come di consueto, appuntamento in ValSaslong: in programma venerdì 20 dicembre un SuperG alle 11.45 e sabato 21 una discesa libera allo stesso orario. L’attesa è tutta per il ritorno di Christof Innerhofer: il discesista azzurro, sulsu questa pista la scorsa stagione, manca ormai da tanto alle gare a causa dell’infortunio al ginocchio sinistro accusato nel corso dei Campionati Italiani dello scorso marzo. Con lui presente ovviamente la stella della squadra tricolore, Dominik Paris, quinto in classifica generale di. In generale sonogliconvocati: al via anche Henri Battilani, Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Davide Cazzaniga, Peter Fill, Alexander Prast, Florian Schieder, ...

_Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - FCMartaBassino : Dichiarazione di Marta a poche ore dal GS @courchevel; nella località francese temperature atmosferiche elevate e f… - zazoomblog : Sci alpino Marta Bassino: “Anche a Courchevel posso stare con le migliori” - #alpino #Marta #Bassino: #“Anche -