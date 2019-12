Sci alpino | Coppa del Mondo Val Gardena 2019 | programma | orari e tv Il calendario

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ancora pochi giorni e sarà la Valla grande protagonista delladel-2020 di sci. Sulla celebre Saslong andranno in scena, infatti, due prove veloci per quanto riguarda il Circo Bianco al maschile, che faranno da antipasto alla due-giorni della Val Badia che chiuderà la gare prima della pausa natalizia. Si partirà nella giornata di venerdì 20 con il supergigante alle ore 11.45, quindi sabato 21 tutta l’attenzione sarà rivolta alla discesa libera, sempre alle ore 11.45. Il padrone di casa Dominik Paris cercherà la prima vittoria stagionale, ma gli avversari, come sempre, non mancheranno e saranno quanto mai agguerriti. IN TV – Le gare didel-2020 di scisono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere ...

