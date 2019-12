Sci alpino | Coppa del Mondo 2019-2020 | Goggia e Brignone da podio nella generale Gross

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La seconda doppietta suggella un inizio di stagione eccezionale per lo sci italiano. A St.Moritz Sofiae Federicasi sono prese i primi due gradini del, replicando un risultato già arrivato a Killington, quando in gigante vinse Marta Bassino sempre davanti ad unaabbonata al secondo posto. Un uno-due che fa capire come l’Italia abbia due carte molto importanti in otticaclassificadidel. Un traguardo che sembra essere alla portata di entrambe le azzurre, che, escludendo il fenomeno Shiffrin, possono giocarsela veramente con tutte le altre avversarie, visto che vanno forte in più specialità.si è finalmente sbloccata e lo ha fatto nel suo modo sempre un po’ pazzo, riuscendo a vincere nonostante abbia avuto un solo bastoncino negli ultimi venti secondi di gara. La bergamasca ora si presenta in Val ...

_Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - Fisiofficial : STEFANO GROSS DA FAVOLA IN VAL D'ISERE! ITALIA DI NUOVO SUL PODIO IN UNA GARA DI SLALOM ????… - mountainblogit : Coppa del Mondo Sci alpino. l’Italia torna sul podio in Val d’Isere con Stefano Gross -