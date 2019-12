Sci alpino | Asja Zenere infortunata | si teme la rottura del crociato Era pronta per il

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019)si èpesannte durante la seconda manche del gigante di Coppa Europa andato in scena ieri ad Andalo. La 23enne si trovava in testa dopo la prima manche e sembrava lanciata verso il suo primo successo nel circuito cadetto di sci, puntava già all’esordio in Coppa del Mondo (domani a Courchevel) ma purtroppo è scivolata nella parte alta della pista e ha subito accusato dei problemi al ginocchio. La diagnosi non è ancora definitiva come riporta Neve Italia ma i timori di una lesione alsono elevatissimi, l’articolazione è gonfia e bisognerà aspettare qualche ora per la conferma. Un vero e proprio peccato per la ragazza di Enego, già terza nel gigante di sabato sempre ad Andalo e seconda a Trysil: stava attraversando il momento migliore della sua carriera e invece deve alzare bandiera bianca. Addio al debutto nel massimo circuito, la ...

