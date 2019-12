Sardine | una foto crea polemica sui social | ma è del 2014

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Èin rete per unaassociata alla manifestazione dellea Roma sabato 14 dicembre. Lo scatto mostra una piazza devastata al termine di un grande evento, con rifiuti e sporcizia lasciati ovunque. Il post è stato pubblicato da un’utente su Facebook e recita: “E brave le…dove sono gli indignati stellini?“. Pare però che lasia già stata utilizzata in passato e risalga addirittura al: lasullaIl 15 dicembre, un’utente si mostra indignata su Facebook a causa delle presunte condizioni in cui leavrebbero lasciato Piazza San Giovanni al termine della manifestazione. Per sostenere la sua tesi la donna posta anche una testimonianzagrafica, ma proprio su questo punto sorgono i dubbi. Lain questione era infatti già finita al centro del dibattito lo scorso ottobre quando venne associata ...

virginiaraggi : È bello vedere tanta partecipazione di cittadini a San Giovanni. Grazie alle #Sardine per l’energia che hanno port… - nzingaretti : Grazie per aver reso #Roma così bella, per la passione, per chiedere una politica sana. Belle le proposte che avete… - marcofurfaro : Questi ragazzi hanno riattivato una speranza, una passione incontenibile. Bisogna averne cura e non deluderla. Perc… -