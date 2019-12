Sardine a Roma | l’attacco alla Meloni | “Sono una donna e sono trans”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Alle 15 di sabato 14 dicembre centinaia dihanno manifestato contro le politiche migratorie. Lo slogan è “Rimaniamo umani”. In coro hanno cantato “Bella Ciao”. Poi le voci si uniscono in un unico grido: “Ora per sempre resistenza” e “non si lega”. Gli organizzatori della manifestazione hanno letto i primi 3 articoli della Costituzione italiana, poi il decimo e il ventunesimo. Non mancano gli attacchi a Salvini e la, i quali “non saranno contenti di vedere questa bellissima piazza così gremita di gente. A loro e a tutti coloro che vogliono riaprire le pagine nere del passato diciamo che non ve lo permetteremo mai. Non calpesterete la Costituzione, meno male che c’è lei a proteggerci”. “Siamo i partigiani del 2020”, fa eco un altro organizzatore. Molte le polemiche nei confronti di ...

TeresaBellanova : Anche oggi migliaia di #Sardine in piazza San Giovanni, a Roma. Le piazze italiane sono sempre più piene: la voglia… - nzingaretti : Grazie per aver reso #Roma così bella, per la passione, per chiedere una politica sana. Belle le proposte che avete… - SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… -