Sanremo 2020 | il colpaccio di Amadeus Dopo 8 anni di assenza | sul palco salirà anche lui

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le novità daldell’Ariston continuano ad arrivare e incuriosire. Al Festival diarriveràun altro ospite d’eccezione, quarto nome tra i ‘super’,i già confermati Fiorello, Jovanotti e Lewis Capaldi, chiamato a sostituire il ‘no’ di Lady Gaga. Ma perchè il ‘no’ della Germanotta? Non si sarà offesa per le critiche mosse dal costumista GiovCiacci? Assolutamente no, non è questa la motivazione del ‘no’ della Lady. la Germanotta sarebbe dovuta essere l’ospite internazionale di punta della settantesima edizione del Festival di, ma si è vista costretta, a quanto pare, a declinare l’invito. Eppure le origini italiane della cantante avrebbero realizzato lo sposalizio perfetto tra la lady e idell’Ariston. D’altronde quello di Lady Gaga sarebbe stato un ritorno in grande stile nella ...

trash_italiano : Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite internazionale - wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… - zazoomnews : Roberto Benigni sarà a Sanremo 2020: l’annuncio - #Roberto #Benigni #Sanremo #2020: -