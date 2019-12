Sanremo 2020 | ci sarà anche Benigni E tra Fiorello | Ferro e Jovanotti ne vedremo delle

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La domanda arriva, secca, proprio alle ultime battute, quando Robertosi alza dalla poltrona bianca di Che tempo che fa per salutare il pubblico. «Ma?», chiede Fazio Fazio al Premio Oscar. «per me è un’altra fiaba, una favola». «Quindi ci vai?». «Eccome se ci vado! Sono io che lo preparo, sono l’unica cosa sicura. Amadeus non se se verrà! Quando mi diconoper me è come dire Pinocchio: è una favola. È il settantesimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola.unstraordinario». E così un altro pezzo da novanta, Roberto, dice sì al Festival di Amadeus, che aprirà i battenti su Raiuno il 4 febbraio. https://twitter.com/chetempochefa/status/1206350373486833666 Se i nomivallette eco-conduttrici sono ancora avvolti dal mistero – il Corriere parla di dieci donne che ...

trash_italiano : Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite internazionale - wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… - notizieit : Roberto Benigni sarà a Sanremo 2020: l’annuncio -