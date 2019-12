Samsung Galaxy Fold | lo smartphone che si piega arriva in Italia

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 16 dicembre 2019)L’abbiamo atteso a lungo e, appena in tempo per il Natale, èto: il, uno dei prodotti di cui si è parlato maggiormente negli ultimi mesi, da oggi è disponibile per gli utentini (su.com e sui siti dei principali retailer di prodotti tecnologici e degli operatori telefonici) nella colorazione Cosmos Black al prezzo di 2.050 euro. Una cifra ragguardevole, ma giustificata dal fatto che si tratta del capostipite di una nuova categoria di dispositivi mobili, nata per aiutare gli utenti a lavorare meglio in multitasking, guardare video e giocare con un’inedita qualità. Il, infatti, è dotato del primo Display Infinity Flex da 7,3 pollici al mondo, che ...

blogstreetnews : [Fonte: androidplanet_it] Samsung Galaxy Fold arriva oggi in Italia - infoitscienza : Samsung Galaxy Fold disponibile in Italia: prezzo e tutti i dettagli - DarioConti1984 : Samsung Galaxy Note 10 Lite avrà nuove feature S Pen grazie al Bluetooth 5.1 -