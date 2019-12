Salvare l' Europa dagli europeisti

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È la fine della politica europea della concorrenza per come la conosciamo? La commissaria europea per la Concorrenza, Margrethe Vestager, da tempo sotto assedio, ha aperto nei giorni scorsi alla revisione delle regole che hanno promosso l’integrazione dei mercati europei. È l’ultimo atto, in ordine

CarloStagnaro : Per salvare l'#Europa serve un #sovranismo europeista? Con @ASaravalle spieghiamo che il nazionalismo economico non… - s_parisi : Ma è solo #Brexit la causa del voto UK? Forse è un voto contro la sinistra statalista illiberale dell'antisemita Co… - smilypapiking : RT @CarloStagnaro: Per salvare l'#Europa serve un #sovranismo europeista? Con @ASaravalle spieghiamo che il nazionalismo economico non ha m… -