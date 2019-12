Saluto romano durante corteo per Ramelli | Procura chiede processo per 28 estremisti di

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ladi Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 28di destra che hanno partecipato alin ricordo di Sergiolo scorso 29 aprile a Milano: sono accusati di apologia fascismo per la chiamata del "presente" e i saluti romani. Laaveva aperto un fascicolo subito dopo la manifestazione non autorizzatala quale c'erano stati anche degli scontri con la polizia.

