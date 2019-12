Salute | ok degli Usa al test molecolare per il virus Varicella-Zoster

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) DiaSorin ha ricevuto la certificazione dell’americana Food and Drug Administration (Fda) per commercializzare negli Usa il‘Simplexa Vzv Direct’ per la diagnosi del(Vzv). L’esame, disponibile sull’analizzatore Liaidon Mdx e utilizzato in combinazione con il kit Simplexa Vzv Direct sui campioni di fluido cerebrospinale – informa l’azienda italiana – permette di rilevare con rapidità e precisione il Dna di Vzv dai tamponi cutanei e mucocutanei. In settembre ilaveva già ricevuto la certificazione per la vendita sul mercato europeo. “Il lancio di questo ulterioresul nostro disco di diagnostica– commenta il Ceo di DiaSorin, Carlo Rosa – ci consente di offrire una soluzione completa per identificare idellae dell’Herpes simplex ...

TbZizou : RT @Plug7Dark: @LaFranci27 E in che modo la #Cannabislight, che è priva del principio attivo, spappolerebbe le menti degli italiani? Perché… - RandallFlagg71 : RT @Plug7Dark: @LaFranci27 E in che modo la #Cannabislight, che è priva del principio attivo, spappolerebbe le menti degli italiani? Perché… -