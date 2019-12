Salerno | gattino gettato nella fontana dentro una busta di plastica | morto

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Il corpo privo di vita di un cucciolo di gatto è stato rivenuto ieri notte a Rofrano (). Il felino è statosita in piazza Agnese Passarelli avvolto da unadi”, così in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). “Una violenza del genere su un animale indifeso – spiega – è spia di una personalità disturbata, che potrebbe fare del male anche alle persone. Per questo invitiamo chiunque sappia qualcosa a collaborare, anche in forma anonima. Chiediamo altresì al sindaco, Nicola Cammarano, di costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari che saranno avviati in caso di individuazione dei responsabili. Questo ennesimo animalicidio pone l’accento sul dilagante fenomeno del randagismo in Campania. Servono iniziative urgenti, anche legislative, immediate e risolutive a tutela degli animali vaganti. ...

