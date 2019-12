Salerno | al via la campagna Plastic Free nelle scuole

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Regalo green per circa 10.000 bambini e ragazzi che frequentano lepubbliche elementari e medie della città e i loro docenti. Il Comune dicon le società partecipateSistemi ePulita e con la collaborazione del circolo Orizzonti di Legambiente, consegnerà agli alunni una borraccia in alluminio, certificata food grade, per prelevare l’acqua del rubinetto a casa o direttamente a scuola. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di contribuire con questa iniziativa a ridurre l’uso delle bottiglie monouso dia, a incentivare il consumo dell’acqua del rubinetto – che è buona, controllata e costa poco – e soprattutto a costruire una coscienza ambientale nei cittadini più giovani. E’ stato calcolato che ogni anno con l’uso quotidiano delle borracce a scuola potrebbero esserci circa duemilioni ...

