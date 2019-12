Salerno | al via il progetto Sportello impresa Castelnuovo Cilento

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Al via ilSicc –di, nato per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese dell’indotto agricolo die di tutti i Comuni limitrofi, elaborato con il supporto di Maria Volpe (Europrogettista per Enti Pubblici e Privati). Capofila delè l’Agenzia per il Lavoro Quanta spa, multinazionale altamente specializzata nei servizi dedicati alle risorse umane, in partnership con Skills Consulting s.r.l., esperta nella formazione professionale, e le aziende agricole “Petti Cosma Gerardo” e “Agricola Bortone Cosimo”, due solide realtà imprenditoriali del territorio. Il Comune disi propone come ‘hub’ di una start-up finalizzata a promuovere un nuovo modello di imprenditorialità e una nuova cultura occupazionale. Nei prossimi giorni verranno rese note la data di presentazione delSicc e ...

