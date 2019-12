Romina Power | Spero che mamma Jolanda abbia una favorevole reincarnazione L' ho

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “cheuna. È una delle persone che più ho amato nella mia vita”. Cosìricorda su Instagram l’ex suocera, madre di Al Bano scomparsa la scorsa settimana a 96 anni.Nel giorno dei funerali, laaveva postato una foto che la ritrae in compagnia della compianta donna scrivendo: “Avevo programmato di passare il compleanno diinsieme a lei, il 1 gennaio. Ma il suo funerale oggi, no. Sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione. Una delle quali il non poter camminare. E questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato. Ognuno vive il proprio dolore a modo suo”.“Ciò non significa che io la ami di meno, essendo lei una delle persone che ho amato di più nella ...

