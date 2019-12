Roma | Raggi licenzia il vignettista Marione | aveva disegnato l' UE come un lager nazista

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Mario Improta, noto anche, è ilche ha collaborato con il Comune diper la produzione di materiale per gli studenti e in particolare per la realizzazione del fumetto civico del Campidoglio che viene distribuito nelle scuole della Capitale. Questa collaborazione ora è stata interrotta per volere della sindaca Virginiadopo una spiacevolissima vicenda., infatti, dopo la vittoria di Boris Johnson alle elezioni nel Regno Unito, ha realizzato una vignetta in cui il Premier britannico è rappresentatoun deportato che fugge dall'Unione Europea rappresentataildi Auschwitz. È senza dubbio un argomento su cui non si deve scherzare elo ha capito troppo tardi, correggendo il tiro in un secondo momento e sostituendo l'immagine con una nuova in cui l'Ue, invece, è rappresentataun water. L'illustratore ha anche ammesso che ...

Corriere : Brexit come l’Olocausto:polemica a Roma sulla vignetta di Marione - AndreaRomano9 : Roma non merita di essere associata al disprezzo verso la memoria della #Shoah. La Raggi ha scelto un collaboratore… - eziomauro : L'Auschwitz Memorial e la Comunità ebraica contro Marione. E la sindaca Raggi gli revoca l'incarico -