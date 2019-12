Roma | incendio alla Regione Lazio | fiamme negli uffici di via Cristoforo Colombo

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di lunedì 16 dicembre 2019)di via: al momento non si hanno notizie di feriti. Al momento è in atto l'evacuazione deglisituati al piano...

teresacapitanio : RT @ilmessaggeroit: Incendio alla Regione Lazio, fiamme negli uffici di via Cristoforo Colombo: al momento non si hanno notizie di feriti h… - patriziarutigl1 : RT @ilmessaggeroit: Incendio alla Regione Lazio, fiamme negli uffici di via Cristoforo Colombo: al momento non si hanno notizie di feriti h… - ilmessaggeroit : Incendio alla Regione Lazio, fiamme negli uffici di via Cristoforo Colombo: al momento non si hanno notizie di feri… -