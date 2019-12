Roma | incendio alla Regione Lazio | evacuato il palazzo

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ilUnè scoppiato nei sotterranei dell’ufficio che ospita la, in via Cristoforo Colombo a. Le fiamme sono divampate poco prima delle 18 di lunedì 16 dicembre. Ilè stato immediatamentea scopo precauzionale, mentre al momento non risultano esserci né feriti né intossicati. Secondo le prime informazioni, le fiamme sono divampate per motivi ancora da chiarire nei sotterranei dell’edificio dove si trovano gli archivi. In particolare, il fumo è fuoriuscito dal lato delche si trova su Via Rosa Raimondi Garibaldi, una traversa di via Cristoforo Colombo. In breve tempo, però, il fumo ha invaso anche i piani superiori, che ospitano gli uffici degli assessorati. Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118. I pompieri hannosia la ...

