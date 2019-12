Roma | incendio alla Regione Lazio | evacuati gli uffici Intossicata un’impiegata

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019), evacuato il palazzo Unè scoppiato nei sotterranei dell’o che ospita la, in via Cristoforo Colombo a. Le fiamme sono divampate poco prima delle 18 di lunedì 16 dicembre. Il palazzo è stato immediatamente evacuato a scopo precauzionale, mentre un’impiegata è stata trasportata in ospedale dopo essere rimastadalle esani del fumo. Secondo le prime informazioni, le fiamme sono divampate per motivi ancora da chiarire nei sotterranei dell’edificio dove si trovano gli archivi. In particolare, il fumo è fuoriuscito dal lato del palazzo che si trova su Via Rosa Raimondi Garibaldi, una traversa di via Cristoforo Colombo. In breve tempo, però, il fumo ha invaso anche i piani superiori, che ospitano glidegli assessorati, interessando soprattutto il quarto e il quinto piano. Sul posto sono ...

