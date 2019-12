“Roma Golosa” | 10 prodotti tipici e la loro madrina chef Bowerman

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma, 16 dic. (askanews) – Riscoprire i sapori di un territorio attraverso un libro che non è un semplice ricettario, ma un tour gastronomico tra le eccellenze d’Italia: diecidi un area ben precisa e per ognuno cinque ricette a cui lad eccezione, lastellata Cristina, aggiunge la sua personalissima chicca, con la 51esima ricetta del volume. E’ “Roma Golosa” la prima tappa della collana “Italia Golosa” presentata dallaed edita da Typimedia. “Una collana dedicata aiè un prodotto dovuto, perché l’Italia è ricca di ingredienti particolari soprattuitto che cambiano totalmente da regione a regione. E’ la nostra maniera di preservare e tramandare la tradizione. Se non parlassimo delle castagne di Vallerano nessuno saprebbe che sono veramente buonissime, specifiche e ...

