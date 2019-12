Ritardi e treni affollati | la linea Milano-Chiasso è la quarta peggiore in Italia per i

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Laferroviariaè laa livello nazionale, secondo il rapporto Pendolaria di Legambiente. Colpa die soppressioni. A peggiorare la situazione, l'effetto "collo di bottiglia" nel tratto tra Seregno e, dove confluiscono due linee e ogni giorno viaggiano circa 80mila viaggiatori su convogli non adeguati. In Lombardia, a fronte di un aumento del 30,3 per cento dei prezzi, le tratte non sono diminuite, ma restano problemi storici irrisolti. Si attende l'arrivo dei nuovi convogli a partire dal 2020 per svecchiare la flotta: oggi l'età media deiin servizio è superiore a 16 anni.

