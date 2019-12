Rischio plastica nel caffè | maxi richiamo di capsule

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Il ministero della Salute ha deciso di ritirare dal mercato alcuni lotti dicompatibili Nescafé Dolce Gusto a causa della possibile presenza di particelle dinel. Per questo motivo il ministero della Salute ha pubblicato oggi sul proprio sito internet nove avvisi diche riguardano confezioni didicompatibili con le macchine Nescafé Dolce Gusto. I lotti pericolosi individuati sono stati prodotti tutti da BeyersItalia Srl nel suo stabilimento di Castel Maggiore in provincia di Bologna e venduti in tutta Italia da diversi distributori tra cui Conad, Amazon e Meseta. L'avviso Il motivo del, secondo quanto si legge sugli avvisi pubblicati, riguarda ildi avere piccole particelle dinella tazza. I frammenti potrebbero essere rilasciati dalla capsula durante il ...

