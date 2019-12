Rischio plastica nel caffè | maxi richiamo di capsule compatibili Dolce Gusto da Conad e

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dal mercato alcuni lotti diNescafémesso in commercio in vari punti vendita, tra cui, Daroma e Amazon. Il provvedimento è stato stabilito a causa deldella possibile presenza di particelle dinella tazza, rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione. "Non consumatele".

