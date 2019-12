Ricordate Emily di Pretty Little Liars? Oggi è mamma FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Shannon Ashley Mitchell, 32 anni, attrice e modella statunitense, è andata incontro alla popolarità grazie alla suaFields nella fortunata serie. 7 stagioni, un clamoroso successo di pubblico dal 2010 al 2017. Protagonista omosessuale dal carattere forte ma complesso,ha conquistato gran parte dei fan della serie, senza dubbio anche per merito della bellezza mozzafiato Shay Mitchell. Nata in Canada nel 1987, dafilippina e padre irlandese-scozzese, Shay vanta una bellezza dai tratti unici. Dopo la conclusione di PLL l’attrice si è lanciata in nuovi progetti professionali, fino ad approdare in una nuova fortunata serie Netflix, “You”. Ma la vita di Shay è andata incontro anche ad alcuni importanti successi personali. Dopo aver subito un delicato aborto nel 2018, nel 2019 l’attrice ha annunciato pubblicamente una nuova ...

