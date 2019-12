Ricigliano | le “cente” protagoniste del presepe della parrocchia di San Pietro

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Storia, antiche tradizioni e fede. A, piccolo borgo salernitano nella Valle del Platano, le antiche tradizioni locali e la fede rivivono anche nelle opere d’arte delle statuine delrealizzato e collocato qualche giorno fa, nelladi SanApostolo didove tra le statuine dei pastori,Madonna, San Giuseppe e gli angeli, figurano anche lericiglianesi, composizioni artigianali di candele di varie dimensioni e posizionate in forma piramidale in segno di devozione ai Santi. Cente nel, che il parroco di, don Vincenzo Ruggiero definisce come – “il desideriocomunità di sentirsi come i pastori cioè portatori di doni. Le cente – spiega don Ruggiero – rappresentano la nostra terra, le tradizioni e ognuno di ogni fedele Candele – conclude ...

