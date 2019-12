Riciclaggio | 5 condanne e una assoluzione per il caso del ristorante Assunta Madre di Roma

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Due anni fa il sequestro deldei vip per. Oggi sono arrivate cinquee unanel processo che vedeva tra gli imputati l’ex proprietario dell’. I giudici della VI sezione penale hanno inflitto 8 anni e 9 mesi a Gianni Micalusi, detto ‘Johnny’, ex proprietario del locale di via Giulia. Condannati anche i figli di Micalusi, Francesco e Lorenzo, a 2 anni e mezzo ciascuno, l’imprenditore Vito Genovese a 2 anni, il commercialista Luciano Bozzi a 2 anni e 9 mesi. Assolto invece Adriano Nicolini, già direttore di una filialena della Banca del Fucino. L’indagine del procuratore Michele Prestipino e del sostituto Francesco Minisci riguardava anche episodi di intestazione fittizia di beni e autodi denaro di provenienza illecita. Ilera già finito al centro della cronaca giudiziaria nel 2013, ...

