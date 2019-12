Regno Unito | le elezioni della svolta

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dal fallimento del ‘tactical vote' al ruolo del fattore Brexit: analisi del voto che ha portato al trionfo di Boris Johnson e all'affermazione dello SNP in Scozia di Giovanni Forti La nottata elettorale inè da poco finita, ma si può dire che non è neanche cominciata. Infatti, se negli ultimi giorni si erano rincorsi sondaggi che mettevano in discussione la capacità dei Conservatori di ottenere una maggioranza solida, tutti i dubbi sono stati fugati al momento(...) - Europa /, Inghilterra, , Boris Johnson, Brexit

