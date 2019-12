Regione Lazio evacuata per un incendio | nessun ferito

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019)nella sede della. L’intera struttura è stataper effettuare tutti i controlli.a persona rimasta ferita. ROMA –nella sede della. Le fiamme sono divampata nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre 2019 nei sotterranei della struttura con la fuoriuscita di fumo nero nella struttura di via Cristoforo Colombo. I vigili del fuoco hanno immediatamente ordinato l’evacuazione di tutto il piano terra per consentire di mettere in sicurezza l’intera zona.a persona è rimasta ferita. Sul posto per precauzione anche diverse ambulanze che hanno soccorso le persone sotto shock. Gli altri piani non sono stati evacuati. Nelle prossime ore saranno effettuati tutti i controlli del caso per capire da dove è nato questoallaL’allarme è scattato intorno ...

