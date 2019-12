Regione | De Luca | 30 milioni per digitalizzare tutto il patrimonio artistico culturale

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Abbiamo fatto un investimento davvero eccezionale, parliamo di quasi 30di euro per la digitalizzazione diilstorico-dellaCampania”. Lo sottolinea il presidente dellaCampania, Vincenzo De, a Salerno, dove è stata curata la digitalizzazione delle opere di Raffaele Viviani curata dall’ateneo. Il ‘governatore’ aggiunge che “abbiamo alcune aree che stiamo digitalizzando, da quella archeologica a quella museale a quella letterale a quella degli archivi. In questo caso, l’Università di Salerno ha curato la digitalizzazione di tutta la produzione di Viviani, dal teatro alla musica. È davvero un lavoro eccezionale”. “Siamo, un po’, come i benedettini nel Medioevo, stiamo raccogliendo – spiega De– tutte le testimonianze della cultura, ...

