Regali senza spine

Leggi la notizia su internazionale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ogni volta che incontro un libro che per qualche misteriosa ragione so che sarà importante per me, lo compro e lo regalo a una persona che so (per le stesse misteriose ragioni) che ne ha bisogno e che l’amerà moltissimo. Leggi

flamanc24 : RT @Sarinski_: Scusate ho avuto un rigetto verso il consumismo natalizio, questo mangiare con esagerazione, comprare senza criterio perché… - moankoa : Allora raga siccome fare i regali ai maschi è difficilissimo non so cosa prendere a ema se avete delle idee scrivet… - PlasticBlog93 : RT @Sarinski_: Scusate ho avuto un rigetto verso il consumismo natalizio, questo mangiare con esagerazione, comprare senza criterio perché… -