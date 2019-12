Reddito di cittadinanza | Inps | oltre un milione di domande accolte Importo medio | 484

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019)undi, 444mila respinte e più di 112mila in lavorazione. Sono i numeri delditra aprile e novembre, diffusi dall’Osservatorio dell’sulla misura voluta dal M5s. Per le famiglie beneficiarie (1.014.429) l’mensile è di 484,44 euro, considerando anche i nuclei percettori della pensione di. Napoli è la provincia italiana con più beneficiari, quasi 120mila, e la Campania è la regione in cui si concentra quasi un quinto di tutti i percettori in Italia. Nel confronto tra le regioni, dopo la Campania (196mila beneficiari), spicca la Sicilia a quota 176mila. Segue un’altra regione del Sud, la Puglia (93mila), poi il Lazio con 90 mila e subito dietro la Lombardia, che svetta invece nel paragone con il resto del Nord a 84.942 percettori dell’assegno mensile. Tra Sud e Isole si ...

Mov5Stelle : A 7 mesi dall’entrata in vigore della legge sul Reddito di Cittadinanza oltre un milione di nuclei familiari hanno… - lucianonobili : “Se sono stati cancellati aumenti di tasse assurdi, il merito è di @ItaliaViva. Adesso dobbiamo approvare il piano… - fattoquotidiano : Palermo, compensi camuffati da rimborsi spese per volontari di una onlus. In undici ricevevano anche il reddito di… -