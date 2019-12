Reddito di cittadinanza | card per un milione di famiglie I dati Inps | solo in Campania

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sono 1.066.000 le domande die pensione diche l’ha accolto tra i mesi di aprile e novembre 2019. Tra queste, però, 51.681 sono decadute e quindi leche percepiscono ildi(890.756) e pensione di(123.673) sono in totale 1.014.429. A rivelarlo è l’Osservatorio dell’sulla misura introdotta con la manovra del governo giallo-verde. La media è di 484 euro L’importo medio per famiglia è di 484,44 euro con un massimo di 554 euro in. Le domande respinte sono 444.494 mentre oltre 112.000 risultano essere quelle in lavorazione. Napoli in testa Napoli è la provincia italiana con più percettori die pensione dicon quasi 120 mila beneficiari (118.193 per l’esattezza). Il capoluogo campano ha più percettori rispetto all’insieme di Lombardia ...

