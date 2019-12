Recarlo: un solitario speciale per un anniversario speciale (Di lunedì 16 dicembre 2019) RecarloRecarloRecarloEra il 2009 quando nasceva l’iconica collezione Anniversary di Recarlo, eccellenza della gioielleria made in Valenza. Dieci anni e una meravigliosa storia di stile e bellezza dopo, il solitario è tra gli anelli di fidanzamento più amati dagli italiani. Così, chi chiederà la mano alla sua amata, quest’anno, potrà gioire nello scegliere un nuovo prezioso modello, ovvero la Special Edition dell’anello che il brand ha ideato proprio per celebrare l’amore e i futuri sposi. Questo gioiello, infatti, racconta molto di Recarlo: c’è una minuziosa cura nella lavorazione, c’è l’attenzione per ogni dettaglio, c’è l’innovazione tecnologica, c’è il design emozionale e c’è la purezza dei diamanti. Un pezzo unico e romantico che è capace di comunicare tutto un nuovo e inedito carattere, oltre all’anima e ...

Leggi la notizia su vanityfair

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Recarlo solitario