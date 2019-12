RAINBOW SIX SIEGE | MKERS CAMPIONI | BATTENDO 3-1 I SAMSUNG MORNING STARS

Leggi la notizia su imiglioridififa

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Back to back, da Roma a Milano, iancora una volta sono id’Italia dei PG Nationals diSixe confermano la vittoria della scorsa estate nella Capitale, difendendo il titolo con un secco 3-1 sui. Sloppy, Alation, Torok, Auer e Sirboss (che per l’occasione ha sostituito Baka) è … L'articoloSIX3-1 Iproviene da FUT Universe.

