Quelle 20 acquisizioni in trent' anni Così la PopBari è finita nel baratro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Banca d'Italia assicura di aver agito tempestivamente e in maniera efficace nel caso di Banca popolare di Bari. Ma per unennio è stata proprio Via Nazionale a dare il beneplacito a una ventina diportate avanti dall'istituto controllato dalla famiglia Jacobini. Operazioni "di sistema" che avevano un comune denominatore: riguardavano istituti e intermediari marginali o in crisi. In questo modo le autorità di vigilanza risolvevano all'apparenza crisi evitando di recidere i legami tra le banche acquisite e il territorio, ma consentivano la crescita di un gruppo coi piedi d'argilla, i cui titoli azionari sono saliti di valore fino a quattrofa, prima di iniziare a crollare, tra lo stupore di 70 mila piccoli azionisti. Ora i costi, come in altri casi analoghi, rischiano di finire sulle spalle di tutti i contribuenti ...

